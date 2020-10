Nummer twee van regime Saddam Hoessein overleden

Vlaamse stemmen in de VS. Idaho, waar Trump graag gezien is: “De mensen willen hier met rust gelaten worden”

9:36 Ze wonen in een straat die Little Bear Road heet en dat illustreert hoe Larry Forney (66) en Eva Top (54) in Idaho leven. Tussen de beren en poema’s, met matig internet en geen huis in de omtrek te zien. Idaho is een beetje ruw, mannen drinken er bier, klieven er hout en schieten met een geweer. Hier wordt Trump gestemd, of wat dacht u? “Vlamingen hebben geen idee hoe het leven hier is.”