Nucleaire dreiging neemt af: is dit het moment voor onderhandelingen? Is het einde van de oorlog in zicht? Expert over toenadering Poetin met het Westen

Graafwer­ken en mysterieu­ze vluchten: hoe Poetin zich wel degelijk voorbe­reidt op een nucleair conflict

Of Vladimir Poetin ooit een atoombom zal gebruiken, weten we niet. Maar hij bereidde zich recent wel degelijk voor op een nucleair conflict. Zo is er maandenlang gewerkt op een afgelegen site in het Oeralgebergte waar een presidentiële atoomschuilkelder zou liggen. Die werksite wordt extreem goed bewaakt: wie er toch probeert binnen te dringen, kan worden neergeschoten, met toestemming van het parlement. En dat is niet de enige plaats waar Poetin heen kan vluchten als het tot een nucleaire oorlog komt.

4 december