Nu vier aanklachten tegen Trump weerhouden zijn. Gaat hij effectief voor rechter komen? Wat riskeert hij? En kan dit einde betekenen voor hem?

“Russische soldaten kregen instruc­ties over geweer via Wikipedia”

Via Wikipedia kregen Russische soldaten instructies over de werking van hun geweren. Ook werden ze naar het front gestuurd zonder een EHBO-pakket, met weinig munitie en eten en met kaarten uit 1960. Ook sommige wapens waren een halve eeuw oud. Dat schrijft de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ op basis van eigen onderzoek. De krant zocht uit in hoeverre Rusland de invasie van Oekraïne heeft onderschat.

