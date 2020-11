Nu Trump dreigt met juridische stappen en beide kandidaten overtuigd lijken van winst: hoe moet het verder met verkiezingen in VS?

Het is nagelbijten in de Verenigde Staten terwijl de stemmen van de presidentsverkiezingen worden geteld. Zowel president Donald Trump als zijn Democratische uitdager Joe Biden hebben zich in een eerste toespraak al optimistisch getoond over hun winstkansen. Maar Trump dreigde meteen ook om naar het Hooggerechtshof te stappen om het tellen van de stemmen stil te leggen. Hij vindt dat na verkiezingsdag niet meer toegelaten en spreekt van “fraude”.

Met zijn verklaring dat hij naar het hoogste gerechtsorgaan stapt, doet Trump eigenlijk wat hij voor de verkiezingen al had aangekondigd. Door het tellen van de stemmen stil te leggen, hoopt hij te voorkomen dat alle poststemmen worden meegeteld, stemmen die overwegend door Democraten worden uitgebracht. Mocht het het tellen van de stemmen nu gestaakt worden, zou hij de verkiezingen winnen. Trump staat immers voor in de meeste van de staten die nog geen definitief resultaat hebben.

Maar maakt hij ook echt kans om zijn gelijk te halen bij het Hooggerechtshof? En kan de nieuwe ultraconservatieve rechter Amy Coney Barrett die Trump nog snel voor de verkiezingen nomineerde en die vorige week werd ingezworen een verschil maken?

Dat valt nog te bezien. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het kiessysteem gewoon werkt. Dat is erop gericht dat het uiteindelijke resultaat van de stemming de uitgebrachte stemmen correct weerspiegelt. Het is sterk gedecentraliseerd, met duizenden jurisdicties, die bemand worden door leden van beide grote partijen. Die fungeren autonoom en de resultaten kunnen altijd herbekeken worden. Vertegenwoordigers van beide partijen en de media kijken ook de hele tijd toe of er geen onregelmatigheden gebeuren.

Als het Hooggerechtshof toch zou beslissen om de zaak te behandelen, zal naar enkele belangrijke rechtsprincipes gekeken worden. Volgens de Belgische ambassadeur in de Verenigde Staten Dirk Wouters springen er twee uit. “Elke geldig uitgebrachte stem moet kunnen tellen”, zegt hij. “Iets waar het kamp van Joe Biden op aanstuurt. En alle stemmen die in de verschillende kiesdistricten worden uitgebracht in een bepaalde staat, moeten op eenzelfde manier geteld kunnen worden.”

Het Hooggerechtshof sprak zich in de aanloop naar de verkiezingen al in twee belangrijke zaken uit. De ene uitspraak liet toe dat stembiljetten die tot drie dagen na verkiezingsdag toekomen in de staat Pennsylvania, nog meegeteld mogen worden. Ze moeten wel ten laatste op verkiezingsdag op de post zijn gedaan en dat is iets wat de poststempel duidelijk maakt.

Overlijden

Die uitspraak viel na het overlijden van de liberale rechter Ruth Bader Ginsburg, maar vóór de aanstelling van Barrett. De conservatieve opperrechter John Roberts stemde daarvoor mee met de drie liberale rechters, wat tot een gelijkstand van vier stemmen tegen vier leidde. Dat had tot gevolg dat de bestaande rechtspraak in Pennsylvania ongemoeid bleef.

Roberts ging de andere richting uit in de tweede uitspraak: die liet datzelfde in Wisconsin níét toe. Hij gaf daarbij aan dat er in Wisconsin een andere rechtspraak en andere precedenten gelden. De Republikeinen willen nu dat voor Pennsylvania hetzelfde principe als voor Wisconsin geldt. En ze hopen hun gelijk te halen nu er aan het hof zes conservatieve en drie liberale rechters zetelen.

Hoewel verkiezingsresultaten steeds vaker worden aangevochten voor het gerecht, is het erg uitzonderlijk dat presidentsverkiezingen de inzet zijn van een zaak bij het hoogste rechtsorgaan. In de moderne geschiedenis gebeurde het maar één keer, in 2000.

Toen besliste het Hooggerechtshof van de staat Florida dat de stemmen herteld moesten worden in een bijzonder nipte race tussen George W. Bush en Al Gore. Omdat Bush daarin op kop lag, stapten de Republikeinen naar het federale Hooggerechtshof. Dat legde het hertellen inderdaad stil. De reden: dat de verschillende regels voor het tellen van de stemmen in verschillende county’s de clausule rond gelijke rechten schond.

“Schandalig”

Het team van Biden heeft intussen al gereageerd op de gerechtelijke stappen waarmee Trump dreigt. “De verklaring van de president vanavond over het stoppen met tellen van correct uitgebrachte stemmen, was schandalig, ongezien en onjuist”, klinkt het.