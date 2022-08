Nu spanningen rond Taiwan oplopen: hoe sterk is het Chinese leger echt?

Na heropdui­ken van polio in VS: twee kinderen besmet met difterie in 'antivax­hoofd­stad' van Australië

Nadat twee weken geleden bekend raakte dat er voor het eerst in bijna tien jaar weer een geval van polio was opgedoken bij een ongevaccineerde patiënt in de Verenigde Staten, blijken in Australië twee kinderen besmet te zijn met difterie. Dat is voor het eerst deze eeuw.

