Nu ook tweede broer (72) van Bogdanoff-tweeling overleden

Zijn tweelingbroer Grichka overleed op 28 december, na enkele dagen in het ziekenhuis en in een coma te hebben gelegen. Ook hier wenste de familie geen mededeling te doen over de oorzaak van zijn dood maar ingewijden verzekerden dat beide broers niet waren gevaccineerd tegen het coronavirus en dat Grichka daaraan overleden is. Franse media vermoeden dat ook Igor bezweken is aan corona. Igor Bogdanoff werd midden december in het ziekenhuis opgenomen.