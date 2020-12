Nu ook op Isle of Wight mysterieuze monoliet verschenen

Kunste­naars­col­lec­tief claimt achter monolieten te zitten en verkoopt er nieuwe voor 37.000 euro

8:35 Een kunstenaarscollectief uit Santa Fe in New Mexico beweert achter de plots opduikende monolieten te zitten. ‘The Most Famous Artist’, opgericht door Matty Mo, is onder meer verantwoordelijk voor de grap met de befaamde Hollywoodletters waar de artiesten ‘Hollyweed’ van maakten, een verwijzing naar cannabis. Het stuntcollectief biedt nu nieuwe monolieten aan voor de prijs van 37.000 euro.