Nu ook onbekend voorwerp boven China gespot

Topman WHO aangekomen in Syrië met 35 ton medische uitrusting

De algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, is zaterdag in de Syrische stad Aleppo aangekomen, zo is van een bron bij de Verenigde Naties vernomen. Het vliegtuig van Tedros had ongeveer 35 ton vitale medische uitrusting mee en een tweede vliegtuig komt over twee dagen aan, zo meldde het Syrische staatspersbureau SANA.

11 februari