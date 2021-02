Nu ook Griekenland getroffen door hevig winterweer

Meer dan 40 centimeter sneeuw gemeten in de Alpen

4 augustus Een actief koudefront in combinatie met een lagedrukgebied boven Italië zorgde afgelopen nacht voor langdurige neerslag in de Alpen. “In combinatie met een forse afkoeling viel er boven 2500-3000 meter regionaal een pak sneeuw”, aldus Lander Van Tricht, glacioloog aan de VUB en weerexpert bij NoodweerBenelux. Dat is goed nieuws voor de gletsjers, die zo weer eventjes wat ademruimte krijgen. Komende dagen wordt het immers gevoelig warmer, voorspelt de weerdienst.