Nu ook “geringe impact” voor Belgische winkels door staking bij Albert Heijn in Nederland

Voelbaar

Ook de Belgische winkels van Albert Heijn worden beleverd vanuit de distributiecentra in Nederland, maar zij bleven voorlopig buiten schot. Tot nu, want de staking begint ook Belgische klanten te raken. Op zich draaien behoorlijk wat distributiecentra nog goed, aldus de Belgische woordvoerster van de supermarktketen. Daardoor is er slechts “minimale hinder” in de winkels in ons land.



“De gang waar je het in sommige winkels het best ziet, is die met kuisproducten en wasproducten, enzovoorts. Er valt hier in bepaalde winkels af en toe een gat, maar zeker niet in alle winkels”, aldus Ann Maes. Maar hoe langer de stakingen duren, hoe meer dit voelbaar zal zijn, klinkt het nog.