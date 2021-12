Nu ook 15 vrienden van omikronbesmette man positief getest na animebeurs in New York: vrees voor superspreaderevent

Ruim een week na afloop van de Anime NYC 2021-beurs werd aan de meer dan 53.000 aanwezigen gevraagd om zich te laten testen op het coronavirus. Eén van de eerste Amerikanen waarbij de omikronvariant werd vastgesteld, was namelijk enkele dagen voor hij ziek werd op de beurs geweest. Nu blijken vijftien van zijn vrienden positief getest op het coronavirus. Gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen dat de beurs een superspreaderevent was.

Van over heel de Verenigde Staten zakten mensen af naar New York City voor de jaarlijkse Anime NYC-beurs. Zo ook een man uit de staat Minnesota, in het Midden-Westen, die enkele dagen na afloop ziek werd en met omikron besmet bleek te zijn. Meer dan 53.000 bezoekers, artiesten, exposanten en medewerkers van de beurs werden gevraagd zich te laten testen op corona.

De man uit Minnesota had afgesproken op de beurs met een groep van 35 personen van over het hele land. De helft van die groep testte positief op het coronavirus. Dat meldt The Washington Post.

Bovendien wordt ook een besmetting in de staat Connecticut, aan de oostkust van de VS, gelinkt aan de Anime NYC 2021-beurs. Dat schrijft The New York Times.

Het baart gezondheidsautoriteiten zorgen. “Hoe groot dit wordt, dat is afwachten. Het is moeilijk te zeggen of dit een superspreaderevent is, maar we zijn er zeker bezorgd over”, aldus een manager bij het departement van Volksgezondheid in Minnesota.

De bezoekers waren verplicht een mondmasker te dragen en konden binnen meteen na een eerste vaccinatie te hebben gekregen. In sommige zalen was het echter erg druk en niet iedereen droeg altijd een mondmasker, vertellen aanwezigen.

Toch is het volgens de autoriteiten nog niet zeker of de personen die positief hebben getest ook besmet werden in de evenementenhal. Ook andere locaties, zoals hotels en restaurants, die bezocht werden tijdens de trip zijn verdacht.

