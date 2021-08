Nu minstens 70 doden door overstromingen in Turkije, reddingsacties voortgezet

Nederland “Ruth (22) vocht twee dagen na crash voor leven, terwijl ze naast haar omgekomen vriendin vast zat”

14 augustus “Godzijdank vertrouwde een agent het zaakje niet, anders had het misschien wel drie maanden geduurd voordat we Myrthe en haar vriendin hadden gevonden.” Bjorn Tangelder, oom van Myrthe en woordvoerder van de familie, vertelt een dag na de noodlottige vondst over de nachtmerrie waar familie en vrienden van de Nederlandse vrouwen twee dagen in vastzaten.