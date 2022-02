“Nu is het echte waanzin. Ze schieten op onze burgers. We hebben nú hulp nodig”: hoogste vertegenwoordiger van Oekraïne in België erg emotioneel

Jehor Pyvovarov, de hoogste vertegenwoordiger van Oekraïne in ons land, heeft zondag in ‘De Zevende Dag’ bijzonder emotioneel en strijdlustig opgeroepen om zijn land meer hulp te bieden in de strijd tegen Rusland. “Het gestoorde Russische regime vermoordt burgers en wij zijn diep intriest over deze waanzin”, zei hij. Dat de NAVO niet actief deelneemt aan het conflict in Oekraïne kan op weinig begrip bij Pyvovarov rekenen. “Dit is een misdaad tegen de mensheid. Waartegen moet de NAVO zich verdedigen als het zich niet hiertegen verdedigt?”

“Ik ben gespannen en triest over wat er in mijn eigen stad Kiev en in alle andere steden in mijn land aan het gebeuren is”, zo vangt Jehor Pyvovarov, de Chargé d’Affaires (zaakgelastigde) van Oekraïne in België aan in ‘De Zevende Dag’. “Maar ik ben ook zo trots om mijn land hier te vertegenwoordigen in België. Ik ben zo trots op al die moedige Oekraïners, op ons leger, en op de waardigheid waar we voor strijden.”



Pyvovarov is blij dat het conflict in Oekraïne hier op de voet wordt gevolgd. “De wereld moet weten dat dit echt de grootste oorlog is in Europa sinds 1945. En we weten wie daaraan schuldig is. Het gestoorde Russische regime vermoordt burgers en wij zijn diep intriest over deze waanzin.”

Russische tactiek verandert

De vertegenwoordiger benadrukt dat “de Russische bezetter zijn tactiek momenteel aan het veranderen is”. “In het begin vielen ze vooral kritieke en militaire infrastructuur aan. Ons leger heeft daarop geantwoord. Maar nu is het echt waanzin. Ze schieten op onze burgers. Gisteren hebben ze een auto met een familie beschoten, gewoon op straat, met kleine kinderen erin. Vandaag schieten ze op weeshuizen, crèches, scholen. Er worden kinderen geboren in de metro van Kiev. Kun je je dat voorstellen? In het centrum van Europa!”

Hoelang kan Oekraïne nog volhouden? “Dat hangt er vanaf. Het westen is wakker geschud en ziet nu wie de grootste bedreiging is voor de hele wereld”, aldus Pyvovarov. “Wij vragen van België en van al onze bondgenoten, los van alles wat jullie al voor ons hebben gedaan en waar we heel dankbaar voor zijn, om méér te doen. Het is niet genoeg. We hebben defensieve wapens nodig om ons luchtruim te beschermen, we moeten onze soldaten beschermen met meer artillerie en andere wapens, ... Elk uur kost mensenlevens.”

Een vrouw wandelt met haar kind voorbij een gebombardeerd appartementsgebouw in Kiev.

Belgische hulp

België maakte zaterdag bekend dat het 2.000 machinegeweren levert aan het Oekraïense leger en ook 3.800 ton brandstof. Er gaan ook 300 Belgische militairen naar Roemenië, in het kader van de snelle reactiemacht die de NAVO ontplooit aan haar oostflank. Zondag bevestigde premier Alexander De Croo (Open Vld) bij ‘VTM NIEUWS’ dat België daarbovenop nog eens 3.000 extra machinegeweren en 200 antitankwapens levert.



Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) heeft daarnaast 3 miljoen euro vrijgemaakt voor extra humanitaire hulp aan Oekraïne, zo maakte ze zondagochtend bekend.

Is dat genoeg? “België geeft ons wat het kan”, zegt de vertegenwoordiger. “We weten dat jullie ook beperkte middelen hebben. In het begin was het wel anders, toen spraken we over enkel helmen en kogelwerende vesten. Dat was vreemd, wetende dat onze mensen aan het sterven zijn. Maar nu zijn we de Belgische regering héél dankbaar. Onze president heeft gisterenavond nog gesproken met premier De Croo.”

“Tijd is cruciaal”

Over de verregaande financiële sancties die Europa Rusland heeft opgelegd, zegt hij: “Dit pakket aan sancties is erg belangrijk om Rusland te verzwakken, want elke dag van deze oorlog kost hen miljarden. De sancties zullen de Russische economie aantasten, dus ja natuurlijk zijn ze belangrijk.” Hij voegt er evenwel meteen aan toe: “Maar het zal niet meteen helpen. En Rusland heeft nog een hoop geld en goud achter de hand.”

“De vraag is nu hoe we onmiddellijk kunnen reageren”, betoogt hij. “Het is belangrijk dat we nú concrete hulp krijgen, hulp die kan helpen om de verdere verspreiding van deze agressie in de Oekraïense steden te stoppen.” De vertegenwoordiger benadrukt dat “tijd echt cruciaal” is. “Ik wil oproepen om de bureaucratische procedures te minimaliseren. Het moet nu en onmiddellijk gebeuren.”

Quote Ik zal u zeggen... Wij zullen doorgaan tot de laatste druppel bloed. Jehor Pyvovarov, de hoogste Oekraïense vertegenwoordiger in ons land

Emotioneel gaat Pyvovarov verder: “Onze mensen zijn zo moedig. Ze houden zelfs letterlijk Russische tanks tegen door menselijke kettingen te vormen. Ik zal u zeggen... Wij zullen doorgaan tot de laatste druppel bloed. Wij zullen nooit opgeven en geen enkel compromis aanvaarden. We zullen de diplomatieke banden met dit gestoorde regime doorbreken en we roepen België en al onze partners in Europa op om Russische diplomaten weg te sturen, om Russische propagandakanalen te blokkeren, ... Het is belangrijk dat de wereld nu toont dat we staan achter onze democratische waarden en vrede.”

Oekraïense vluchtelingen in Siret, Roemenië.

Rol van de NAVO

De NAVO neemt niet actief deel aan het conflict in Oekraïne. De alliantie besliste vrijdag dus wel om zijn snelle reactiemacht te ontplooien aan de oostflank van het NAVO-grondgebied in een reactie op de Russische agressie in Oekraïne. Naar Oekraïne zelf worden geen NAVO-troepen gestuurd. Het land is geen NAVO-lidstaat.

De vertegenwoordiger in België heeft weinig begrip. Hij roept de NAVO op om rechtstreeks militair in te grijpen in zijn land. “Dit is een misdaad tegen de mensheid. Wat moet de NAVO anders beschermen?”, zegt hij. “We zijn het beu dat we het westen en onze partners ervan moeten overtuigen dat we tijd aan het verliezen zijn.”

Quote Sluit het luchtruim boven Oekraïne. En geef ons wapens. De rest doen we zelf wel. Jehor Pyvovarov, de hoogste Oekraïense vertegenwoordiger in ons land

De NAVO is volgens Pyvovarov vooral belangrijk om het luchtruim boven Oekraïne af te sluiten. “Sluit het luchtruim boven Oekraïne. En geef ons wapens. De rest doen we zelf wel.”

Oekraïense soldaten na gevechten met Russische troepen in Kiev.

Onderhandelingen?

Hoe meer doden er vallen, hoe minder ruimte er is voor diplomatische onderhandelingen, stelt de vertegenwoordiger. “Wij stonden ervoor open om te spreken met deze gekke dictator”, klinkt het bevlogen. “De enige deal die we nu nog kunnen maken is om hen te vragen Oekraïne te verlaten...”

“Hij had onze reactie niet verwacht. Hij dacht dat het een Blitzkrieg zou zijn van één à twee dagen en dat hij dan Oekraïne in handen zou hebben. Maar nee, hij heeft het verzet gekregen van onze natie. Onze natie is nu een echte natie geworden, met een eenheid.” Formeel een neutraal land zijn tussen het Westen en Rusland is volgens Pyvovarov een “luxe die we ons nu niet meer kunnen permitteren”.

Quote Help ons, bid voor ons. We sterven niet enkel voor onszelf en onze waarden, maar ook voor jullie waarden. Jehor Pyvovarov, de hoogste Oekraïense vertegenwoordiger in ons land

Geraakt door Belgische steun

De vertegenwoordiger toont zich tot slot enorm geraakt door de steun van de Belgen. “Aan onze ambassade staat het vol met kaarsen en bloemen, kinderen maken tekeningen met de kleuren van onze vlag, ... Dat raakt ons echt.”

En het gaat zelfs verder: “Belgen geven ons medische kits, munitie, er zijn mensen die hun drones komen brengen, die we mogen gebruiken. Er zijn zelfs mensen die de ambassade bellen om te zeggen dat ze mee willen komen vechten voor Oekraïne.” Hij verwijst door naar de Facebookpagina van de Oekraïense ambassade in ons land om meer te weten te komen over hoe je kan helpen op financieel, humanitair, ... vlak.

Pyvovarov sluit af met de woorden: “Help ons, bid voor ons. We sterven niet enkel voor onszelf, maar ook voor jullie waarden.”

Beeld van protest aan de Russische ambassade in Brussel tegen de invasie van Oekraïne.