Nu dodental aardbevingen stijgt tot 22.000 geeft president Erdogan toe: “Reactie van regering was niet snel genoeg”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat de reactie van de autoriteiten op de aardbevingen in het land niet zo snel was als de regering had gewild. Hij gaf dat vrijdag voor het eerst toe tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen stad Adiyaman. Het aantal doden na de aardbevingen in het Turks-Syrische grensgebied is ondertussen al opgelopen tot meer dan 22.000.

Alleen al in Turkije zijn 18.991 mensen omgekomen, zo zei president Recep Tayyip Erdogan vrijdag in Adiyaman. Het laatste officiële dodental in Syrië was 3.384. Erdogan beschreef de aardbeving als een van de grootste rampen in de geschiedenis van Turkije. Hij zei dat meer dan 76.000 mensen uit het aardbevingsgebied zijn geëvacueerd naar andere provincies.

De eerste beving maandagochtend trof het grensgebied met een kracht van 7,7. Ze werd ‘s middags gevolgd door een andere beving met een kracht van 7,6 in de regio. Volgens de Turkse rampenbestrijdingsdienst Afad zijn er sindsdien meer dan 1.000 naschokken geweest.

Tekortkomingen

Critici vinden dat in de eerste dagen na de bevingen niet genoeg reddingswerkers zijn ingezet en er ook niet voldoende humanitaire hulp is geleverd. De president herhaalde in Adiyaman dat er “tekortkomingen” zijn in de reactie van zijn regering, maar ging nu verder door zeggen dat de regering niet snel genoeg handelde.

Erdogan beloofde tijdens het bezoek, dat onder meer bestond uit ontmoetingen met overlevenden, dat de regering een jaar lang de huur zal betalen van ontheemden die niet in tenten willen blijven. Daarnaast kunnen getroffen families bij hun verplaatsingen rekenen op hulp van de overheid, aldus de president.

Hij sprak ook van overvallen op markten en aanvallen op ondernemingen. Daar voegde hij aan toe dat de noodtoestand die voor drie maanden is afgekondigd, de staat zal helpen om de daders de nodige straffen op te leggen.

97 landen

Turkije krijgt intussen steun van meer dan 7.000 buitenlandse hulpverleners bij de zoektocht naar overlevenden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara liet vrijdag op Twitter weten dat hulpverleners uit 61 landen in het land waren. In totaal ontving Turkije steun in de vorm van hulpgoederen uit 97 verschillende landen.

