Nu al wateroverlast door aanhoudende regen in Nederlands-Limburg, snelweg volledig versperd

De politie roept automobilisten op de A79 te mijden. De A79 is de snelweg tussen Heerlen en Maastricht. Hevige regenbuien zorgden er voor wateroverlast. Rijkswaterstaat leidt het verkeer richting Heerlen vanaf knooppunt Kruisdonk op de A2 om via de A76. Op de A79 zijn er vanaf Voerendaal omleidingen. “Volg de aanwijzingen en ben (sic) niet te eigenwijs, dat kan u duur komen te staan", waarschuwt de politie op Twitter.



Ook riep de politie mensen op niet meer de weg op te gaan, tenzij dat dringend noodzakelijk is. In Maastricht liep het Emmaplein onder water.



De brandweer heeft het erg druk in de regio Heerlen. Er is sprake van een groot aantal meldingen over onder water gelopen wegen, vollopende kelders en omhoog komende putdeksels, aldus een woordvoerder.