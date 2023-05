Nu al noodtoestand in Canadese provincie Alberta wegens bosbranden: 25.000 mensen op de vlucht

Dode zuigeling gevonden in Noord-Frankrijk, 5 mensen aange­klaagd

In Huclier, in het noorden van Frankrijk, zijn vijf mensen aangeklaagd na de vondst van het levenloze lichaam van een zuigeling aan de rand van een veld. Dat heeft de krant ‘La Voix du Nord’ zaterdag gemeld en is bevestigd door het parket van Béthune.