Nu al meer vervroegd gestemd voor presidentsverkiezingen VS dan in 2016

Greet De Keyser in de VS. Als je gemaskerd rondloopt, ben je tegen Trump. Dat is de perceptie hier in de VS

19 oktober De afgelopen week hier in de VS waren er twee onderwerpen van gesprek: verkiezingen en de nieuwe opflakkering van de coronabesmettingen. Alle staten zien weer een zorgwekkend snel stijgend aantal mensen die positief testen, de intensieve zorgen in ziekenhuizen in staten als Wisconsin en Pennsylvania zijn bijna volzet. Het aantal doden bereikt weer het dagelijkse gruwelijke cijfer van meer dan 900.