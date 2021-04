Nu al meer dan 100.000 handtekeningen: petitie tegen Nederlands testfestival wint razendsnel aan kracht

Op initiatief van een chirurg zijn medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda een petitie begonnen tegen ‘538 Oranjedag’, een coronatestevenement van Fieldlab en radio 538 voor 10.000 mensen dat op 24 april in het zuiden van Nederland wordt gehouden. Sinds zaterdagavond vergaarde de online petitie al meer dan 100.000 handtekeningen.

Inmiddels hebben al ruim 100.000 mensen de petitie ‘Met 538 de zorg geminacht’ ondertekend. De “verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen” stellen dat “dit ondoordachte pseudo-experiment” moet worden afgeblazen.

Bij het Fieldlab-experiment van de muziekzender mogen 10.000 mensen aanwezig zijn op het Chasséveld in Breda. De initiatiefnemers van de petitie, onder wie chirurg Rogier Crolla, hebben daar geen enkel begrip voor. “Het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners”, schrijven ze.

Ook horecaondernemers in Breda zijn niet opgezet met het testevenement. Zij voelen zich geschoffeerd dat er zo'n groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden niemand meer mogen ontvangen. Maandag is er een extra vergadering waarin de Bredase burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven aan de gemeenteraad over het evenement.

Zaterdagavond, rond 19.30 uur, hadden ruim 11.000 mensen de online petitie ondertekend. Zondagochtend zijn dat er al meer dan 100.000.

Drank en drugs

Vanwege de coronapandemie heeft het ziekenhuis de operatiecapaciteit met zeker de helft teruggebracht en zijn de operatiekamers alleen beschikbaar voor acute en urgente zorg. Artsen beoordelen dagelijks of een operatie echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden. Een Amphia-woordvoerder zei eerder al zorgen te hebben over het feest, omdat door het gebruik van drugs of drank acute medische situaties kunnen ontstaan.

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan 1 miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.

In Nederland overleden reeds 16.904 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

