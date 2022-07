Nu al groter gebied in EU door branden verwoest dan in 2021

De bosbranden die de laatste weken hebben gewoed in Europa, vooral in het door hittegolven geteisterde westen van het continent, hebben volgens de gespecialiseerde Europese waarnemingsdienst al een groter gebied getroffen dan in heel 2021.

In de 27 landen van de Europese Unie hebben branden sinds het begin van het jaar, volgens cijfers tot 16 juli, in totaal 517.881 hectare getroffen. Dat is iets meer dan 5.000 vierkante kilometer, ongeveer evenveel als de som van de oppervlaktes van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.

In heel 2021, ondanks talrijke branden in Italië en Griekenland, ging in totaal 470.881 hectare in vlammen op (4.700 km2). Dat blijkt uit gegevens van het Europees Informatiesysteem voor Bosbranden (EFFIS).

Als die trend zich doorzet, zal 2022 het jaar 2017 evenaren of zelfs overtreffen. 2017 is het slechtste jaar dat in de EU is geregistreerd sinds de oprichting van EFFIS in 2000. Toen ging 988.088 hectare in rook op, ofwel bijna 10.000 km2 of de grootte van Libanon.

“Erger dan verwacht”

“De situatie is nog erger dan verwacht, ook al verwachtten we temperatuuranomalieën dankzij de langetermijnweersvoorspellingen”, vertelt EFFIS-coördinator Jesus San Miguel. Hij benadrukt dat de hittegolf een bepalende factor is en duidelijk te maken heeft met de opwarming van de Aarde.

In Frankrijk is sinds het begin van het jaar bijna 40.000 hectare in vlammen opgegaan, ten opzichte van iets meer dan 30.000 in heel 2021. In Spanje ging het om meer dan 190.000 hectare, tegenover bijna 85.000 in 2021 en in Portugal om ruim 46.000 hectare tegenover meer dan 25.000 in 2021.

Halverwege

“We wisten dat het een moeilijke zomer zou worden en we verwachten dat het zo zal blijven, we zijn nog niet eens halverwege het brandseizoen”, aldus San Miguel. “Vroeger was het seizoen geconcentreerd van juli tot september, nu hebben we langere seizoenen en zeer intense branden.