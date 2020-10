Nu al bijna driekwart Europese landen rood: ook Duitsland, Denemarken en Zweden beginnen weg te glijden

De Europese coronakaart ziet er weer een pak roder uit. Bijna drie kwart van alle landen heeft intussen de alarmdrempel overschreden van 120 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners in veertien dagen. Opmerkelijk: ook traditionele sterkhouders als Duitsland, Denemarken en Zweden beginnen langzaam weg te glijden.

De ranglijst van het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) telt 31 landen. Naast het Verenigd Koninkrijk gaat het om leden van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Daarvan zijn er intussen 22 rood gekleurd. Zes zitten in de gevarenzone, met tussen de 60 en 120 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners in veertien dagen. Amper drie bevinden zich nog onder de drempel van de 60 gevallen: Noorwegen (37), Estland (37) en Finland (53).

Met voorsprong op kop staan nog altijd Tsjechië en België. Zij gingen als enige al over de symbolische kaap van 1.000 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners, met respectievelijk 1.149 en 1.020 gevallen. Daarna volgen Nederland (616), Luxemburg (507) en Frankrijk (489).

Sterkhouders

Sterkhouders als Duitsland (107), Denemarken (114) en Zweden (109) bevinden zich intussen ook in de gevarenzone. Duitsland registreerde donderdag voor de tweede dag op rij meer dan 11.000 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI). Met de 11.242 nieuwe gevallen van donderdag blijft ons buurland net onder het recordcijfer van woensdag, dat op 11.287 uitkwam. Ter vergelijking: vorige week ging het nog om ‘maar’ 7.334 nieuwe besmettingen per dag.

Volledig scherm © ECDC

In totaal raakten al iets meer dan 400.000 mensen besmet in Duitsland. Het cijfer van het aantal overlijdens staat op 9.954. De jongste 24 uur kwamen er 49 coronadoden bij.

Het zorgsysteem komt vooralsnog niet onder druk te staan in Duitsland. Samen met ons land heeft het de grootste capaciteit op intensieve zorgen in vergelijking met de ons omringende landen. Duitsland springt momenteel zelfs Nederland bij. Vrijdag werden voor de eerste keer tijdens de tweede golf Nederlandse patiënten overgebracht naar een Duits ziekenhuis. Dat moet de druk op de ziekenhuizen bij onze noorderburen enigszins verlichten. In het noordwesten van het land staat het water de zorgsector immers aan de lippen.

Ook in Denemarken zitten de coronacijfers op een recordhoogte. Van woensdag tot en met donderdag werden er 760 nieuwe gevallen geregistreerd, volgens het Serum Instituut. Virologen wijzen er niettemin op dat het hoge aantal niet hoeft te betekenen dat er nu meer mensen besmet zijn dan in het begin van het jaar, want er wordt nu veel meer getest.

Volledig scherm © EPA

De Deense overheid belooft intussen strengere maatregelen. “De volgende twee of drie dagen zullen doorslaggevend zijn”, aldus minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke donderdag.

Momenteel moet je in Denemarken een mondmasker dragen en is er een verbod op samenscholingen van meer dan vijftig mensen.

De afgelopen weken nam ook het aantal bevestigde gevallen in Zweden gestaag toe. Deze week ging dat cijfer volgens de Folkhälsomyndigheten (de Zweedse instantie voor volksgezondheid) over de 1.200 per dag, iets wat van juni – op de piek van de eerste golf in Zweden – geleden was. In totaal zijn er tijdens deze pandemie al bijna 109.000 besmettingen gemeld en stierven er al ongeveer 6.000 patiënten in het land.

Opmerkelijk: net donderdag maakte de Zweedse regering bekend dat ze de coronabeperking voor ouderen opheft. Die hoeven zich uit voorzorg niet meer te isoleren. Een maatregel die volgens de autoriteiten wel een groot effect had, maar ook een negatieve impact op het psychische welbevinden van de senioren. “We weten intussen meer over het virus en de situaties met het hoogste risico op besmetting”, aldus minister van Sociale Zaken Lena Hallengren. “Er is geen reden meer waarom er voor ouderen strengere maatregelen zouden gelden dan voor de rest van de bevolking.”

Volledig scherm © AP

Vanaf 1 november wordt ook de limiet op het aantal toeschouwers voor sportieve en culturele evenementen opgetrokken, van 50 naar 300. Als ze op een veilige afstand van een meter van elkaar kunnen blijven, welteverstaan. Nachtclubs krijgen dan weer strengere regels. Zij mogen nog maximaal 50 mensen tegelijk toelaten.

Zweden legde haar inwoners tijdens deze coronacrisis weinig beperkingen op in vergelijking met andere Europese landen. Maar ook het Scandinavische land ontsnapt dus niet aan het virus.

