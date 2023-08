Nu al 8.400 hectare natuur in vlammen opgegaan op Tenerife: politie gaat uit van brandstichting

De branden braken dinsdagavond uit in het dorp Arafo. De vlammen hebben zich intussen verspreid over een gebied van zowat 8.400 hectare natuur, zo heeft Fernando Clavijo laten weten. Dat komt overeen met een oppervlakte van goed 12.000 voetbalvelden. Het gaat om de grootste brand in de geschiedenis van de Canarische Eilanden.

KIJK. Bosbranden op Tenerife flakkeren opnieuw op nadat de wind draait

Volgens de autoriteiten moesten vanwege de branden in het noorden en noordoosten van het eiland al meer dan 12.000 mensen geëvacueerd worden. Ze baseren zich voor die schatting op de inwoneraantallen van de elf getroffen gemeenten. Er zijn voorlopig geen meldingen van gewonden of verwoeste huizen.

De hulpdiensten zetten zaterdag 610 medewerkers in om het vuur te bestrijden. Ook waren 20 eenheden actief die de vlammen vanuit de lucht bekampten met blusvliegtuigen. Zij goten op een dag tijd 1,5 miljoen liter water over het vuur uit.

Zaterdagnacht moesten er geen nieuwe evacuaties gebeuren of gebieden in lockdown worden geplaatst, maar zondag moest wel het luxehotel Parador worden ontruimd, dat centraal in het nationaal park El Teide ligt. Het is niet bekend hoeveel personen uit het hotel moesten worden geëvacueerd.

Eerder zei Clavijo dat het nog niet duidelijk was wat de oorzaak is en dat een onderzoek nog loopt. Nu is brandstichting dus de meest waarschijnlijke hypothese – de politie (Guardia Civil) volgt drie sporen in die zin. Clavijo hoopt dat de dader of daders snel kunnen worden gevat, want “ze hebben het leven van duizenden mensen en ook materiële goederen in gevaar gebracht”, zo zei hij.

Volgens Clavijo gaat het wellicht om de ernstigste brand op Tenerife in 40 jaar. De bluswerken worden bemoeilijkt door het lastige terrein, de ongunstige weersomstandigheden en de sterke rookontwikkeling. De toeristische gebieden op het eiland blijven voorlopig buiten schot.

De vlammen werden in de nacht van zaterdag op zondag volgens de Canarische nooddiensten bestreden door meer dan 340 hulpverleners. Zondag zullen opnieuw blusvliegtuigen en helikopters worden ingezet. Hun aantal wordt verhoogd van 19 naar 23. Zondagavond had het vuur zich over een gebied van alles samen 120 vierkante kilometer verspreid.

Luchtkwaliteit zwaar aangetast

Intussen is door de hevige rookontwikkeling de luchtkwaliteit op Tenerife zwaar aangetast. Ook op satellietbeelden is de acht kilometer hoge rookpluim te zien. Die stijgt dan ook makkelijk boven de Teide uit, de berg die met zijn top op 3.715 meter boven de zeespiegel het hoogste punt van Spanje is.

Maandag brengt de Spaanse eerste minister Pedro Sanchez een bezoek aan Tenerife.

