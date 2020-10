Nu al 24 doden, vooral studenten, bij aanslag van IS in Kaboel

De zelfmoordaanslag vond plaats bij een centrum in het westen van Kaboel dat opleidingen en cursussen aanbiedt aan studenten in het hoger onderwijs.

“Een zelfmoordterrorist wilde het onderwijscentrum binnengaan”, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. “Maar hij werd geïdentificeerd door de bewakers van het centrum, waarna hij zijn explosieven in een steegje tot ontploffing bracht.”

Islamitische Staat heeft de aanslag inmiddels opgeëist. In een boodschap op de sociale netwerken zegt IS dat de dader “naar een bijeenkomst (...) in Kaboel ging, waar hij zijn bomvest tot ontploffing bracht”. De taliban hadden eerder iedere betrokkenheid ontkend.

Inwoners in verschillende districten van West-Kaboel behoren tot de sjiitische Hazara-gemeenschap, vaak het doelwit van soennitische extremisten van IS (Islamitische Staat). In het verleden hebben extremisten verscheidene onderwijscentra in het gebied aangevallen.