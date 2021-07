Nu al 159 doden bij zware moessonregens in India

Tienduizen­den Fransen de straat op tegen vaccinatie en uitbrei­ding coronapas, waterkanon en traangas ingezet bij rellen

15:35 In Frankrijk zijn zaterdag meer dan 160.000 mensen op straat gekomen om te betogen tegen de uitbreiding van de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven. Op de Champs-Elysées in Parijs braken op het einde van de demonstratie relletjes uit. Er werden in totaal 71 mensen opgepakt, onder wie 24 in Parijs.