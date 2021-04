Nu al 132 doden bij gevechten in West-Darfoer

LIVE. AstraZene­ca past bijsluiter aan - Ook Spanje beperkt inentingen met AstraZene­ca tot 60-plus­sers

16:27 Het AstraZeneca-vaccin wordt in ons land enkel toegediend vanaf 56 jaar. Dat is uit de bus gekomen na overleg tussen de Belgische ministers van Volksgezondheid. Het EMA liet eerder weten dat er een mogelijke link bestaat tussen de vaccinatie met AstraZeneca en "zeer zeldzame gevallen van ongewone bloedklonters in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes".