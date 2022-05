NRA-voorzitter belachelijk gemaakt tijdens conventie: “Hij doet genoeg om schietpartijen te voorkomen: hij bidt voor de slachtoffers”

Omstreden luxeflat van Braziliaan­se ex-president Lula verloot

Het appartement dat de voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) in de gevangenis deed belanden, is verloot. Lula zou het luxeappartement aan zee hebben ontvangen in de omkopingsaffaire ‘Carwash’. Een man heeft het ongeveer 215 vierkante meter grote appartement met drie verdiepingen in de badplaats Guarujá gewonnen, meldt het bedrijf Pancadão de Prêmios.

29 mei