Nova Kachovka-dam werd "heel waarschijnlijk" door Rusland opgeblazen, stelt internationaal onderzoek

De vernietiging van de dam in de Oekraïense Cherson-regio was volgens de Russische president Vladimir Poetin een “barbaarse daad”, maar bewijsmateriaal zou nu aantonen dat zijn land zelf achter die instorting zat. Een team van internationale juridische experts die de Oekraïense aanklagers bijstaan in hun onderzoek, stelt in een voorlopige conclusie dat het “zeer waarschijnlijk” is dat de dam instortte door explosieven die door Russen geplaatst werden.

Diezelfde conclusie trekt de ‘New York Times’ uit hun onderzoek. De vernietiging van de dam, die op dat moment door Rusland bezet was, was volgens de krant een “inside job”. De Times citeerde in de publicatie ingenieurs en explosievenexperts, en analyseerde video’s, foto’s en satellietbeelden van de dam.

KIJK. Ook dit afgeluisterd telefoontje bewijst volgens Oekraïne dat de stuwdam door Russen is opgeblazen.

Het rapport stelt dat de dam vrijwel onverwoestbaar was voor krachten van buitenaf, zoals beschietingen. In de plaats daarvan suggereert het bewijs dat explosieven werden geplaatst in een doorgang door de betonnen basis van de dam, waardoor de dam van binnenuit opgeblazen werd, schrijft de Times. Omdat de dam in de Sovjettijd werd gebouwd, had Moskou alle pagina’s van de technische tekeningen en wist het waar de zwakke punten waren, stelt het artikel.

Ingenieurs wijzen er in het artikel wel nog op dat het enkel met zekerheid de oorzaak van de explosie kan benoemen na een volledig onderzoek van de dam nadat al het water eruit is weggestroomd. “Erosie van water dat door de poorten stroomde, zou tot een mislukking kunnen hebben geleid als de dam slecht was ontworpen of het beton ondermaats was, maar de ingenieurs noemden dat onwaarschijnlijk”, aldus de Times.