Notoire FBI-agent (79) die jarenlang voor de Russen spioneerde, overleden in Amerikaanse cel

Dubbelagent Robert Hanssen is maandag op 79 jarige leeftijd overleden in zijn cel in de Amerikaanse staat Colorado. Hij verkocht als FBI-spion jarenlang informatie aan de Russen.

Hanssen zat sinds 2002 in de gevangenis. Tijdens de Koude Oorlog en ook daarna had hij geheime Amerikaanse informatie doorgegeven aan de Russen. In ruil zou hij 1,4 miljoen dollar en diamanten hebben gekregen. De Amerikaanse politie omschreef Hanssen zelf als “de schadelijkste spion in de geschiedenis van de FBI”.

Hanssen werd maandagochtend bewusteloos aangetroffen in zijn hoogbeveiligde cel in Colorado. Pogingen om hem te reanimeren, mislukten, zo meldt het Amerikaanse agentschap verantwoordelijk voor de gevangenissen.

Hanssen werd in 1976 aangeworven bij de FBI. Enkele jaren later ging hij aan de slag bij het contraspionagebureau van New York, waarvoor hij Russische spionnen opspoorde op Amerikaanse bodem. Vanuit die sleutelpositie bood hij zijn diensten aan bij de inlichtingendienst van de Sovjet-Unie, onder de schuilnaam ‘Ramon Garcia’.

Lange tijd onder de radar

Hij leverde uiteindelijk zowat 6.000 pagina’s documenten aan de Russen, met onder meer militaire plannen en namen van dubbelagenten. De FBI had snel door dat er een mol aan het werk was, maar Hanssen bleef nog lange tijd onder de radar. Uiteindelijk praatte een overgelopen Rus hem in 2000 aan de galg. In 2001 werd hij in de staat Virginia opgepakt.

Hanssen ontsnapte aan de doodstraf door mee te werken met de speurders. Hij werd 200 uur ondervraagd. In 2002 volgde een veroordeling tot levenslange opsluiting zonder mogelijkheid om nog vrij te komen.

