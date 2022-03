NOS en BBC weg uit Rusland omdat nieuwe wet “onafhankelijke journalistiek lijkt te criminaliseren”, krant Nobelprijswinnaar haalt oorlogsreportages offline

OVERZICHT. Brand in grootste kerncentra­le van Europa na Russische beschietin­gen, VS leggen ‘hotline’ met Rusland in. Dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne

In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa die in het zuidoosten van Oekraïne ligt, is vannacht brand uitgebroken na beschietingen door Russische troepen. Die is inmiddels geblust en in handen van Rusland. De Oekraïense president Zelenski beschuldigde Moskou daarop van “nucleaire terreur”. Verder wordt de situatie in verschillende Oekraïense steden steeds nijpender: havenstad Marioepol, in het zuidoosten van Oekraïne, zit zonder elektriciteit of leidingwater. Onderhandelaars hebben wel een akkoord bereikt over humanitaire corridors, voor de evacuatie van burgers, maar het is nog afwachten of dat echt lukt. Lees hier wat er de afgelopen uren allemaal gebeurde.

