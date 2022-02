Normandië-overleggroep bespreekt in Berlijn situatie Oekraïne

Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland overleggen vandaag in Berlijn over de conflicten tussen Moskou en Kiev. Het overleg van deze vier landen kreeg vorm op een internationale herdenking van D-day in 2014 in Normandië. Deze zogeheten Normandië-overleggroep slaagde er in 2015 in de strijd in Oost-Oekraïne te bezweren met akkoorden die in Minsk (Wit-Rusland) werden gesloten.