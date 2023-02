Noorwegen zal acht Leopard 2-tanks aan Oekraïne leveren

Update Lichaam van Franse Héléna (20), die twee weken geleden vermist raakte na avondje uit, teruggevon­den in bos

In Frankrijk is het lichaam van de 20-jarige Héléna Cluyou teruggevonden. De studente raakte vermist in het weekend van 28 op 29 januari nadat ze met vrienden in een nachtclub in de stad Brest was gaan feesten. Afgelopen donderdag troffen speurders een verkoold lichaam aan in een bos in de gemeente Argol, op ongeveer 46 kilometer van Brest. Ondertussen is bevestigd dat het om Héléna gaat.