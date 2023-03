Noorwegen wil grotere gasleveringen aan Europa nog jaren aanhouden

Toen de Russische president Vladimir Poetin vorige zomer tegen de achtergrond van de invasie van Oekraïne de gaskraan naar Europa afsloot, wendde de Europese Unie zich onder meer tot Noorwegen om de reserves en pijpleidingen te vullen. "Noorwegen heeft het voorbije jaar zijn gasleveringen aan Europa kunnen verhogen en het is onze ambitie om dat hoge niveau de komende vier tot vijf jaar aan te houden", verzekerde Støre.

Volgens von der Leyen was het mede dankzij Noorwegen dat de Europese Unie de "poging tot chantage" van Poetin wist af te slaan. "Noorwegen hielp ons op een kritiek moment. Het verhoogde de productie van 78 naar 90 miljoen kubieke meter gas en dat heeft ons echt door de winter geholpen. We zijn blij te horen dat we dit niveau van steun ook de komende jaren zullen behouden", bedankte ze de Noorse premier.

Belangrijkste gasleverancier van de EU

Zo onttroonde Noorwegen in een mum van tijd Rusland als belangrijkste gasleverancier van de Europese Unie. Het Scandinavische land, dat zelf geen lidstaat is, is intussen goed voor 30 tot 40 procent van alle leveringen. Alleen al de productie van Troll A, een reusachtig platform op zo'n 65 kilometer ten westen van de Noorse kust, kan ongeveer 10 procent van de totale Europese gasconsumptie dekken.

Belang van bescherming

Noorwegen beschikt in totaal over zo'n 90 offshore installaties en 8.000 kilometer pijpleidingen. De sabotage van de gaspijpleidingen van Nord Stream in de Baltische Zee in september vorig jaar onderstreepten het belang van een gedegen bescherming. "Deze infrastructuur is heel belangrijk, maar dat maakt haar ook kwetsbaar, niet in het minst door haar omvang", erkende de eveneens aanwezige Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

"We kunnen uiteraard niet elke meter (pijpleiding, nvdr) op elk moment beschermen, maar we wisselen nu meer inlichtingen uit, we versterken ons toezicht en onze aanwezigheid op zee met militaire capaciteiten en het plan is om meer oefeningen te organiseren", zei Stoltenberg, die ook de versterkte samenwerking met private spelers als de Noorse energiegigant Equinor in de verf zette.

Na de sabotage van Nord Stream 1 en 2 besloten de Navo en de EU ook om een gemeenschappelijke taskforce op poten te zetten om de belangrijkste bedreigingen in kaart te brengen en zwakke plekken in de beveiliging van de infrastructuur aan te pakken. Die taskforce kwam donderdag een eerste keer samen.