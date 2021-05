Noorwegen versoepelt coronamaatregelen voor gevaccineerden en herstelde patiënten

Surfer verliest been na aanval witte haai, mag bij hoge uitzonde­ring tand van dier houden

8:16 Een Australische surfer (32) mag bij extreem hoge uitzondering een tand van een grote witte haai, die hem in 2015 aanviel, als souvenir houden. Het is de eerste keer dat de Australische autoriteiten een vrijstelling van de wet in een dergelijk geval verlenen. Op het bezit of verkoop van (delen van) de witte haai staat in Australië een maximale gevangenisstraf van twee jaar.