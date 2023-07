Noorwegen verbiedt gerichte advertenties op Facebook en Instagram

Opnieuw valt Oekraïne Krimbrug aan: “Een klopje, maar geen dreun”

De brug die de Krim verbindt met het vasteland is in de nacht van zondag op maandag opnieuw aangevallen. Er was sprake van explosies. Rusland en Oekraïne zeggen dat drones werden ingezet door de Oekraïense special forces en de marine. Een man en vrouw, een echtpaar, kwamen om het leven. Hun minderjarige dochter is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Er is ook materiële schade aan de Krimbrug.