Noorwegen verbiedt alcohol in horeca in strijd tegen omikron

GELUVELD Cafébaas In ’t Paradijs sluit ‘s avonds al om 20 uur: “Uit colère voor al die domme beslissin­gen, het is een triestig schouwspel”

Uitbater Franky Gryson sluit zijn café In ’t Paradijs langs de drukke Menenstraat (N8) in Geluveld vanaf vandaag voortaan om 20 uur in plaats van 23 uur. “Gezien de ernst van de situatie van de pandemie op dit moment en uit solidariteit met de mensen uit de zorg”, klinkt het. Dat zijn echtgenote in die zorg werkt, heeft ook een rol in de beslissing van de cafébaas gespeeld.

7 december