"Noorwegen stuurt zo snel mogelijk tanks naar Oekraïne"

Opnieuw Britse politie­agent beschul­digd van verkrach­tin­gen

In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een agent beschuldigd van seksuele misdrijven. De man wordt beschuldigd van twee verkrachtingen en andere zedendelicten. In totaal gaat het om acht zedenmisdrijven, zo maakte de politie in het Zuid-Engelse graafschap Dorset bekend.

14:27