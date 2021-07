Noorwegen stelt totale heropening uit door deltavariant: “Afwachten hoe situatie evolueert”

“De evolutie blijft positief, maar we kiezen ervoor om te wachten om te zien hoe de deltavariant de situatie beïnvloedt”, aldus premier Erna Solberg maandag tijdens een persconferentie. “Het risico van te snel heropenen is onder meer dat de deltavariant een vierde golf kan genereren bij het deel van de bevolking dat nog niet gevaccineerd is, bij de mensen die nog maar één dosis hebben gekregen of bij kwetsbare groepen met een verzwakt immuunsysteem.”

Noorwegen, waar de corona-epidemie grotendeels onder controle is, ving op 18 juni de derde fase van het versoepelingsplan aan. In theorie zou de overstap naar de vierde en laatste fase — waarbij bijna volledig wordt teruggekeerd naar de normaliteit — meteen kunnen gebeuren, maar de overheid heeft er dus voor gekozen om nog even te wachten. Volgens Solberg zal de besmettelijkere deltavariant, ook gekend als de Indiase variant, binnen een paar weken de dominante variant zijn in het land. “Het is belangrijk om deze ontwikkeling af te remmen”, zei ze.

Geen AstraZeneca

Ongeveer 63,6 procent van de volwassen bevolking heeft ondertussen minstens één dosis van een vaccin gekregen. Het Scandinavische land met 5,4 miljoen inwoners gebruikt enkel de mRNA-vaccins in zijn vaccinatiecampagne, die van Pfizer/BioNTech en Moderna dus. Oslo is gestopt met de toediening van het AstraZeneca-vaccin en geeft het Johnson & Johnson-vaccin enkel aan vrijwilligers, omdat beide vaccins op basis van het adenovirus zeldzame, maar ernstige risico’s kunnen veroorzaken.

Volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) heeft Noorwegen een veertiendagenincidentie van 47,32 besmettingen per 100.000 inwoners en een zeer lage mortaliteit (0,56 per 1 miljoen inwoners). Ter vergelijking: de Belgische veertiendagenincidentie bedraagt volgens ECDC 46,02, met 5,90 overlijdens per 1 miljoen inwoners.

