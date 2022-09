Noorwegen sceptisch over Europees plafond op gasprijzen

Grootste terugslag voor Russisch leger sinds verlies van Kiev: “Oekraïense leger heeft 2.000 kilometer territori­um heroverd”

Het Oekraïense leger heeft zo’n 2.000 kilometer grondgebied heroverd. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdagavond verklaard in een videoboodschap op Telegram. Eerder meldde het Russische staatspersbureau TASS dat Rusland zijn troepen in Oekraïne aan het “hergroeperen” is. Daarom worden militairen teruggetrokken uit de plaatsen Izjoem en Balaklia, beide in de regio Charkiv. Zij gaan naar de nabijgelegen regio Donetsk.

11 september