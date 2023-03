Noorwegen haalt recordinkomsten uit olie en gas: “hoogste cijfer ooit”

Verhoogd militair alarm in Noorwegen: “Er vertrekt hier 9.000 km aan gaspijplei­ding, het zou een catastrofe zijn als Rusland die raakt”

Noorwegen brengt zijn leger in hogere staat van paraatheid. Niet alleen deelt het land in het noordpoolgebied een 198 kilometer lange grens met Rusland, de NAVO-lidstaat is ook bezorgd over de 9.000 kilometer aan gaspijpleidingen die vanuit Noorwegen naar verschillende Europese landen vertrekken. De Noorse premier spreekt over “de meest alarmerende veiligheidssituatie in decennia”. Is er reden tot ongerustheid? Noors defensie-expert Per Erik Solli legt uit.