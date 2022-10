Noorwegen brengt leger in hogere staat van paraatheid: “Meest alarmerende veiligheidssituatie in decennia”

Noorwegen is een NAVO-lidstaat die een grens van 198 km met Rusland deelt in het Noordpoolgebied. “We hebben vandaag geen reden om aan te nemen dat Rusland Noorwegen of enig ander land rechtstreeks in de oorlog wil meeslepen, maar de oorlog in Oekraïne maakt het noodzakelijk dat alle NAVO-landen meer op hun hoede zijn”, stelt Jonas Gahr Store. In een interview met persbureau ‘Reuters’ heeft de Noorse premier het over de meest alarmerende veiligheidssituatie in decennia.