Noorwegen blijft komende jaren naar gas en olie zoeken

Man in VS doodgesla­gen nadat hij probeerde op voetgan­gers in te rijden

12 oktober In het zuiden van Californië is zaterdag een man die volgens ooggetuigen probeerde in te rijden op een groepje voetgangers uit zijn pick-uptruck getrokken en doodgeslagen. Dat meldt het kantoor van de sheriff van Los Angeles. De feiten deden zich voor in Hawthorne, een stad met 90.000 inwoners op zo’n 23 kilometer van Los Angeles.