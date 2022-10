Noorwegen arresteert Russische spion die zich voordeed als “Braziliaanse onderzoeker”

Noorwegen zei vorige week dat ze al zeven Russische staatsburger hebben gearresteerd op verdenking van het illegaal vliegen met drones of het maken van foto’s in verboden gebieden, voornamelijk in het strategisch gevoelige noorden van Noorwegen.

De veiligheidsdiensten geloven dat de vermeende onderzoeker onder een valse naam en identiteit in Noorwegen was en werkte voor een van de Russische inlichtingendiensten. “De veiligheidsdienst is bezorgd dat hij informatie over het beleid in het noorden heeft verworven”, zei Moe. “Zelfs als dit geen bedreiging vormt voor onze veiligheid, zijn we bezorgd dat de info door Rusland kan worden misbruikt.”

De Arctische Universiteit in Tromsø zei in een verklaring dat de naamloze man “een gastdocent” was en verwees verdere vragen door naar de veiligheidsdienst. De advocaat van de verdachte zei tegen de krant VG dat zijn cliënt elk misdrijf ontkent. De man arriveerde in september vorig jaar en deed onderzoek naar hybride oorlogsvoering. Zijn advocaat eist zijn vrijlating.

In juni onthulde ook de Nederlandse inlichtingendienst dat een Russische spion had geprobeerd een stageplaats bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag te bemachtigen. Een maand later ontmaskerden onderzoekers een andere spion met de naam Maria Adela Kuhfeldt Rivera, die zich een decennium lang zou hebben voorgedaan als een Peruaanse juwelenontwerpster en feestte met NAVO-personeel in Napels.