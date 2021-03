Noorse premier onder vuur vanwege verjaardagsetentje op ski-vakantie: “Schadelijk voor vertrouwen”

Een dag later ging de familie niet uit eten maar liet ze sushi bezorgen in een van de appartementen. “Om praktische redenen zetten we het eten op tafel in één appartement. Het plan was voor iedereen om het eten op te komen halen en de groep te verdelen over de twee appartementen. Maar in plaats daarvan bleef iedereen in hetzelfde appartement.”



De premier had naar eigen zeggen de grootte van de groep niet door en greep niet in. “Ik heb het niet gedaan, en het spijt me heel erg. Ik vind dit beschamend, maar ik ben vooral verdrietig omdat ik weet dat ik als een bijzonder goed voorbeeld moet leiden. Ik heb geprobeerd dat te doen tijdens deze pandemie, maar hier heb ik fouten gemaakt. Het spijt me dat mijn familie en ik de coronaregelgeving hebben overtreden, het had nooit mogen gebeuren. We hadden natuurlijk ook alle aanbevelingen moeten opvolgen, zoals ik jullie heb gevraagd.”