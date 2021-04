Noorse premier krijgt hoge boete wegens overtreden coronaregels

Dode en meerdere gewonden bij schietpar­tij in Texaanse meubelzaak

6:11 Bij een schietpartij in een meubelzaak in Bryan, in de Amerikaanse staat Texas kwam één persoon om het leven en raakten vier mensen door kogels gewond. Een vijfde persoon is ook naar het ziekenhuis gebracht vanwege een vermoedelijke astma-aanval.