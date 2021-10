Noorse politie wist al in 2015 van mogelijk gevaar aanslagpleger

Volgens Haugstøyl wees toen niets erop dat de 37-jarige man die zich tot de islam had bekeerd een terroristische bedreiging vormde. Wel leek hij geestesziek te zijn. Omdat de vrees bestond dat hij zou radicaliseren werd hij in de jaren daarna in de gaten gehouden. Naar aanleiding van een video die hij in 2017 op YouTube publiceerde werd hij ook ondervraagd. Omdat zijn gedrag verband leek te houden met mentale problemen, lichtte de politie in 2018 de gezondheidsdiensten in.