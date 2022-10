Noorse inlichtingendienst vermoedt Russische betrokkenheid bij dronewaarnemingen nabij luchthavens

De luchthaven van Bergen, die zich in de buurt van de belangrijkste Noorse marinebasis bevindt, werd om 6.30 uur vanmorgen afgesloten nadat meerdere buren melding maakten van drones in de buurt. Volgens Ørjan Djuvik, woordvoerder van de Bergense politie, is het voorlopig zeker dat er minstens één drone aanwezig was.

Ten noorden van Bergen werd een drone gemeld nabij de kleine binnenlandse luchthaven van Foerde. Ook die ging volgens het Noorse persagentschap NTB tijdelijk dicht.

De afgelopen maanden zijn talrijke waarnemingen van drones gemeld in de buurt van offshore olie- en gasplatforms en andere Noorse infrastructuur, meldt Hedvig Moe, plaatsvervangend hoofd van de Noorse politieveiligheidsdienst. “Wij geloven dat ze (de dronevluchten) worden uitgevoerd op een manier die het moeilijk maakt om te achterhalen wie er werkelijk achter zit.” De Noorse autoriteiten vermoeden Russische betrokkenheid bij de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen die “kunnen worden gebruikt voor spionage of gewoon om angst te zaaien”, stelt ze.

Gespannen situatie

“Rusland heeft nu gewoon meer te winnen en minder te verliezen met het uitvoeren van spionageactiviteiten in Noorwegen dan voor de oorlog", aldus Moe tijdens een nieuwsconferentie. “Het is simpelweg omdat Rusland door de oorlog in een gespannen situatie verkeert en door sancties wordt geïsoleerd.” De politievrouw wijst erop dat de situatie op vlak van veiligheid momenteel erg gespannen is en dat de dreiging in relatief korte tijd kan veranderen.

De voorbije weken werden in Noorwegen minstens zeven Russische burgers aangehouden omdat ze met drones vlogen of foto’s namen van gevoelige plaatsen in Noorwegen.

“Niet acceptabel”

“Het is niet acceptabel dat buitenlandse inlichtingendiensten drones over Noorse luchthavens laten vliegen. Russen mogen geen drones besturen in Noorwegen”, zei de Noorse premier Jonas Gahr Støre volgens de Noorse televisiezender NRK. “We willen niet dat iemand een dergelijk toestel over belangrijke installaties in Noorwegen laat vliegen.”

De Noorse luchthavenbeheerder Avinor meldde dinsdag dat er dit jaar al 50 mogelijke dronewaarnemingen werden gemeld in de buurt van Noorse burgerluchthavens. 27 daarvan gebeurden sinds juli. Volgens persagentschap NTB is dat een forse stijging ten opzichte van de voorbije twee jaar: in 2021 werden er 17 drones gemeld, in 2020 waren dat er 14. In 2019 bedroeg het aantal 44 voor het hele jaar.