Noorse inlichtingendienst: “Rusland komende jaren nog autoritairder en meer gemilitariseerd”

Als buurland van Rusland stelt Noorwegen jaarlijks een risicobeoordeling voor. Vandaag gebeurde dat voor het eerst sinds de invasie van Oekraïne. “Er is geen weg terug”, zei de onderbevelhebber van de dienst Lars Nordrum tijdens een presentatie voor de NAVO. Hij had het onder meer over de door propaganda gemanipuleerde publieke opinie in Rusland en kaartte ook de steeds nauwere banden met andere autoritaire regimes aan. “De belangen van Rusland zijn niet compatibel met die van het Westen”, aldus Nordrum.

Vanwege de economische sancties, de isolatie van Moskou en de “meer dan 100.000 gewonde of gesneuvelde Russische soldaten” is de huidige oorlog “een catastrofe voor Rusland”, klonk het voorts.

Verdere energiesabotage “onwaarschijnlijk”

Volgens Nordrum is Noorwegen het afgelopen jaar belangrijker geworden op geopolitiek vlak. Dat komt onder meer omdat het land de belangrijkste Europese gasleverancier is geworden. “De Europese landen zullen nog vele jaren afhankelijk zijn van de Noorse energievoorziening”, zei hij. De inlichtingendienst gelooft dat Rusland tot nu toe druk probeerde uit te oefenen via de energiezekerheid, maar het komende jaar vooral informatie zal proberen in te winnen over de Noorse olie-, gas- en energiesector.