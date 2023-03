Noorse fabrikant kan munitieproductie voor Oekraïne niet opdrijven door TikTok-datacentrum: “Onze groei wordt uitgedaagd door de opslag van kattenvideo’s”

De Noorse munitiefabrikant Nammo, een van de grootste in de EU, beweert dat een nieuw TikTok-datacenter in de buurt van zijn grootste fabriek een verhoogde productie voor Oekraïne tegenhoudt. Het datacenter monopoliseert volgens de fabrikant de elektriciteit in de regio.

Morten Brandtzæg, directeur van Nammo, zei dat een geplande uitbreiding van zijn grootste fabriek in centraal Noorwegen wordt geblokkeerd door een gebrek aan energieoverschotten. Dat is volgens Nammo het gevolg van een nieuw datacenter van TikTok die nu de elektriciteit in de omgeving opgebruikt. “We zijn bezorgd omdat we zien dat onze toekomstige groei wordt uitgedaagd door de opslag van kattenvideo’s”, vertelde Morten Brandtzæg aan de Financial Times. Plaatselijke energieleverancier Elvia bevestigde aan de Financial Times dat het elektriciteitsnetwerk geen reservecapaciteit had na de komst van het datacenter.

Elvia, de plaatselijke energieleverancier, bevestigde aan de Financial Times dat het elektriciteitsnet geen reservecapaciteit had en deze aan het datacenter had toegewezen op basis van “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Extra capaciteit zou pas na enige tijd beschikbaar komen.

Volgens sommige schattingen vuurt Oekraïne 6.000 tot 7.000 artilleriegranaten per dag af, waardoor de vraag naar munitie de hoogte in is gegaan. Volgens Brandtzæg moet de Europese munitie-industrie 2 miljard euro investeren in nieuwe fabrieken om aan de vraag in Oekraïne te kunnen voldoen. De Europese unie kondigde gisteren een programma aan waarbij 1 miljard euro zal dienen als vergoedingen voor landen die munitie aanbieden aan Oekraïne, en nog eens 1 miljard euro wordt gebruikt voor een uitbreiding van de productiecapaciteit van munitie in alle deelstaten.

Na verdenking van spionage op TikTok, doet het platform een poging om de Europese wetgevers tegemoet te komen door dit jaar Europese gebruikersgegevens lokaal te beginnen opslaan. Tiktok zal de overdracht van gegevens buiten de regio verminderen en de toegang van werknemers tot gebruikersgegevens intern beperken, klinkt het. Om die belofte waar te maken, wilde het bedrijf nieuwe datacenters openen in Ierland en Noorwegen.

