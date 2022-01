Noorse dienstplichtigen moeten hun ondergoed achter te laten voor opvolgers

Tot nu toe konden de Noorse dienstplichtigen bij het afzwaaien in het bezit blijven van het ondergoed, dat ze tijdens hun militaire dienst van het leger hadden gekregen. Maar de coronapandemie heeft er geleid tot bevoorradingsproblemen. Daarom heeft het leger nu aan de dienstplichtigen gevraagd om de meest intieme zaken van hun uitrusting na afloop weer in te leveren.

Goede staat

“Nu we ervoor gekozen hebben om dit deel van de bepakking te hergebruiken, hebben we meer volume in omloop, wat ons helpt om de leveringscapaciteit van de uitrusting te vergroten. We hebben te weinig op voorraad”, zegt legerwoordvoerder Hans Meisingset aan NRK. “Het ondergoed wordt gewassen en gecontroleerd. Wat we uitdelen, bevindt zich in goede staat.”