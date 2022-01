Noorse aanklager wil dat terrorist Anders Breivik in cel blijft

Volgens het OM is er niets veranderd in zijn gedrag en vormt Breivik hetzelfde gevaar als tien jaar geleden. "De zaak is duidelijk. Breivik is niet te vertrouwen. De Breivik die vandaag om vertrouwen vraagt, is dezelfde Breivik die destijds de regeringswijk in Oslo aanviel en een bloedbad aanrichtte op het eiland Utøya. Er is geen dader in Noorwegen die zulke ernstige misdaden heeft gepleegd als hij", aldus Karlsdottir.