Noordwesten van de VS kreunt onder nooit eerder waargenomen en “ondraaglijke” temperaturen

Een extreme hittegolf teistert al dagenlang het zuidwesten van de Verenigde Staten en zorgde voor meerdere temperatuurrecords. Van Washington tot in het zuiden van Oregon wordt de ene hittewaarschuwing na de andere uitgestuurd. In Portland was het vandaag 42,2 graden. “Het gaat waarschijnlijk om een van de meest extreme en lange hittegolven in de geschiedenis”, zo zegt het weerinstituut National Weather Service (NWS).

Tot nu toe werden de warmste temperaturen in Portland in 1965 en 1981 gemeten met telkens 41,7 graden. Ook in Seattle was het vandaag 38,3 graden Celsius. Eveneens een record volgens het NWS. Bovendien is het nog maar de vierde keer in de geschiedenis dat de temperatuur in de stad boven de 100 graden Fahrenheit (37,7 graden Celsius) stijgt.